В Тернополе 3-летняя девочка утонула в аквапарке: врачи запустили сердце после клинической смерти

В Тернополе 3-летняя девочка утонула в бассейне аквапарка на территории гостинично-развлекательного комплекса. Запустить сердце и вернуть ребенка к жизни удалось хирургу и анестезиологу, которые отдыхали в этом центре и случайно оказались рядом.

Девочка провела некоторое время в реанимации – под наблюдением именно тех медиков, которые успешно оказали ей помощь в аквапарке. Потом ее перевели в соматическое отделение. О этом сообщается в сюжете ТСН от 18 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мама ребенка отказалась сниматься на камеру, потому что обвиняет прежде себя за недосмотр. Молодая женщина отдыхала у бассейна развлекательного комплекса с тремя малышами – присматривала за своей 3-летней девочкой и двумя детьми своих друзей. По ее словам, они купалась в подростковом бассейне. Как утонула ее дочь, женщина не заметила, а увидела только тогда, когда девочка лежала на поверхности воды без сознания.

Мама вытащила ребенка из бассейна. "Я начала кричать и подбежали врачи", – вспомнила она.

Сначала ребенку оказывал первую помощь медработник развлекательного заведения, но безуспешно. Это подтверждает и анестезиолог Юрий Голинка, который спас девочку. Он из любопытства подошел к толпе людей, собравшейся на краю бассейна.

"Ребенок уже был синюшный, у него уже практически не было дыхания. Он уже был в тяжелом состоянии", – рассказал врач-анестезиолог Тернопольской областной детской больницы.

Он решил вмешаться в ситуацию, поняв, что персонал не справляется. "Они оказывали медицинскую помощь, но не полностью корректно", – пояснил он.

Врач отодвинул персонал и начал реанимировать ребенка: сначала очистил ротовую полость, послушал ее сердце, которое уже не билось. Мужчина позвал друга – хирурга этой же больницы – и они вдвоем начали реанимировать девочку.

"Ребенка я уже увидел в состоянии клинической смерти, был я еще с коллегой, и в тот момент мы начали реанимационные мероприятия", – вспомнил хирург, и.о. заведующего отделением интенсивной терапии и анестезиологии областной детской больницы Сергей Цисарский.

Врачи рассказали, что во время того, как они спасали девочку, выслушивали от людей и персонала критику и претензии.

"Ты не так делаешь, все знают... Знаете, как наши люди все все знают?!" – вспомнил хирург.

"Им было очень странно, что я начинаю "мучить" ребенка и чего я начинаю его по грудной клетке бить", – сказал анестезиолог.

Когда приехала скорая помощь, девочка уже ожила. "Уже было сердцебиение, самостоятельное дыхание и ребенок уже порозовел", – рассказала меддиректор Центра екстренной медицинской помощи Тернополя Анна Мончака.

Скорая доставила ребенка в реанимацию, где работают медики-спасатели. Они оставили развлечения, развезли собственные семьи по домам и уже через полчаса были в своем отделении рядом с маленькой пациенткой.

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