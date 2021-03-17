В СВР отреагировали на арест в Крыму журналиста за 'шпионаж в пользу Украины'

В Службе внешней разведки Украины назвали пропагандистской акцией задержание в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко.

Об этом говорится в посте Службы на странице в Facebook. Как известно, фрилансеру "Радио Свобода" российская ФСБ инкриминирует якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб.

В частности, в СВРУ выразили убеждение, что этим арестом оккупационная власть пытается создать соответствующий фон к годовщине аннексии полуострова. В частности, перед проведением 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике. А также отвлекает внимание населения от внутренних проблем.

"ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма... На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма", – отметили в ведомстве.

Напомним: Есипенко задержали еще 10 марта, после того, как мужчина побывал на акции ко Дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе. В ФСБ обвинила журналиста в "шпионаже в пользу Украины", заявив, что он снимал на камеру местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей в Крыму.

Сейчас украинец находится в изоляторе временного содержания, куда его отправили минимум на два месяца. Правозащитники и жена Есипенко говорят, что ему не дают доступ к независимому адвокату, поэтому призвали международное сообщество вмешаться в ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ФСБ утверждают, что во время обыска из автомобиля Владислава Есипенко был изъят предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, который задержанный якобы хранил "для собственной безопасности".