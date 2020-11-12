В Сумах задержали криминального "авторитета", который находился в розыске

В Сумах правоохранители задержали 51-летнего криминального "авторитета", который находился в государственном розыске за хищение денег и незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Злоумышленника нашли 12 ноября в одном из частных домов города.

В полиции уточнили, что задержанный разыскивался за хищение $20 тысяч из автомобиля жителя Харькова и незаконное обращение с оружием.

Кроме того, по информации правоохранителей, подозреваемый пользуется авторитетом и имеет определенное влияние среди лиц в криминальной среде.

В результате обысков, которые силовики провели на месте задержания, были изъяты холодное оружие, кастет и граббер – устройство, предназначенное для обмана сигнализации автомобиля.

Кроме того в личных записях задержанного обнаружены данные и фотографии действующих оперативных сотрудников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.

Следственные действия продолжаются, подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генпрокурора совместно с СБУ разоблачили на Харьковщине преступную группировку криминального авторитета "Князя", которая действовало в трех областях. Задержаны четверо активных участников организованной группы.