В Сумах пьяный мужчина порезал ножом двух прохожих. Видео 18+
Мужчина без причины набросился на прохожего, а потом ударил ножом девушку, которая хотела защитить друга
На следующий день подозреваемый пытался сбежать
Его задержали в другом городе
В Сумах посреди ночи пьяный мужчина нанес ножевые ранения двум случайным людям неподалеку от торгового центра, после чего пытался сбежать, сменив внешность.
Инцидент произошел около 3:00 ночи в Курском микрорайоне. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба областной полиции на официальном сайте. Нападение зафиксировала камеры наблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Копы выяснили, что компания из четырех сумчан, в составе двух женщин и двух мужчин, распивали пиво неподалеку от рынка на проспекте Курском. Когда одному из мужчин кто-то позвонил, тот отошел за угол поговорить, а уже через минуту оттуда послышались его крики о помощи. Приятели побежали туда и увидели трех неизвестных молодых людей, один из которых наносил ножом удары их товарищу.
"Одна из женщин бросилась защитить друга от нападающего и тотчас получила от него удар ножом. Затем злоумышленник со своими приятелями убежал", – сказано в сообщении.
ТСН передает, что в итоге два человека попали в реанимацию. Женщина, предварительно, получила удар ножом в грудь.
Подозреваемым оказался 27-летний житель областного центра. Копы написали, что когда он протрезвел, то осознал свою вину. Нарушитель побрил бороду и волосы на голове и покинул город, взяв с собой личные вещи и документы.
Оперативники задержали беглеца в городе Ромны. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и ч. 4 ст.296 "Хулиганство" УК.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 7 лет заключения.
Осторожно, кадры 18+!
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