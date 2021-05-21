В Сумах мужчина избил ногами до полусмерти ветерана АТО, заступившегося за девушек. Кадры 18+

В Сумах мужчина приставал к двум женщинам в парке и избил ветерана АТО Егора, который хотел заступиться за них. Когда потерпевший уже лежал на земле без сознания, мужчина стал снимать его на камеру и издеваться.

Как пишет "Союз ветеранов войны с Россией" в Facebook, злоумышленник также, предварительно, применил силу к одной из девушек, ударив ее в ногу. Между ним и ветераном АТО возникла словесная перепалка, и когда последний уходил, нарушитель ударил оппонента со спины.

Местный портал "0542.ua" опубликовал фото и видео с вероятным нападавшим. По данным журналистов, мужчина ударил участника боевых действий головой о плитку, наносил удары ногами.

После этого он решил снять пострадавшего на мобильный телефон и кричал: "АТОшник, который "вы**ывался", кричал "я герой"! Вы посмотрите на это чмо!" В это время две женщины просили не бить лежачего.

Как сообщили "Укринформу" в отделе коммуникации полиции Сумской области, мужчина 1983 года рождения, сумчанин, был задержан на месте инцидента.

40-летний потерпевший отказался от претензий к своему обидчику. "Он написал заявление о том, чтобы не проводили какой-либо проверки по данному поводу", – рассказали в полиции. В итоге нападавшего отпустили.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, в апреле в пригороде Харькова – поселке Песочин – участнику боевых действий водители общественного транспорта трижды отказали в льготном проезде. Из-за этого ему пришлось вызывать на автостанцию полицию.