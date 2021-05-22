В Сумах из реки выловили тело пропавшего 20-летнего индуса

В Сумах нашли мертвым 20-летнего гражданина Индии Чаухана Манна. Его тело выловили из реки Псел.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Сумской области. Парня искали несколько дней.

Правоохранителям 19 мая поступила информация, что иностранец вышел из общежития и не вернулся. К поисковой операции привлекли полицейских города.

Они прочесывали территорию города, а также опрашивали знакомых и соседей разыскиваемого.

Уже на третий день после начала поисков парня без признаков жизни обнаружили в реке Псел.

Сейчас тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

В то же время полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Знаменке Кировоградской области при загадочных обстоятельствах пропал 42-летний ветеран антитеррористической операции на Донбассе Сергей Илющенков.

Утром 11 мая он вернулся домой с дежурства, а затем около полудня на велосипеде отправился в местную автошколу, но там сказали, что занятий у них в тот день не было. После этого мужчину никто не видел.