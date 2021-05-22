В Сумах из реки выловили тело пропавшего 20-летнего индуса
В Сумах нашли мертвым 20-летнего гражданина Индии Чаухана Манна. Его тело выловили из реки Псел.
Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Сумской области. Парня искали несколько дней.
Правоохранителям 19 мая поступила информация, что иностранец вышел из общежития и не вернулся. К поисковой операции привлекли полицейских города.
Они прочесывали территорию города, а также опрашивали знакомых и соседей разыскиваемого.
Уже на третий день после начала поисков парня без признаков жизни обнаружили в реке Псел.
Сейчас тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.
В то же время полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Знаменке Кировоградской области при загадочных обстоятельствах пропал 42-летний ветеран антитеррористической операции на Донбассе Сергей Илющенков.
Утром 11 мая он вернулся домой с дежурства, а затем около полудня на велосипеде отправился в местную автошколу, но там сказали, что занятий у них в тот день не было. После этого мужчину никто не видел.