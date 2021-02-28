В Сумах две студентки наглотались таблеток и попали в больницу
Двое 16-летних студенток в Сумах наглотались лекарственных средств и попали с отравлением в медучреждение.
О пациентках правоохранителям сообщили из приемного отделения больницы, примерно в 16:30 26 февраля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области.
Предварительно установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды по месту проживания одной из них. После чего сами вызвали скорую помощь.
Медики доставили их в больницу, жизни и здоровью девушек ничего не угрожает.
"Сейчас можно утверждать, что это событие не связано с так называемыми "группами смерти" и аналогичными челленджами в социальных сетях", – заявил начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП Сергей Тарасенко.
По данному факту в полиции зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины "Доведение до самоубийства", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины события.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля в Боярке Киевской области две семиклассницы наглотались таблеток, в результате чего одна умерла, а одна попала в больницу.
Правоохранители установили, что девушки выпили 40 таблеток "Дротаверина", который они купили в аптеке на перемене.
По информации уполномоченного по правам ребенка в Украине Николая Кулебы, дети могли участвовать в опасной интернет-игре.
Знакомые школьниц также отметили, что они принимали участие в челлендже вроде "выпей и посмотри, что будет", а еще написали им последнее SMS.
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