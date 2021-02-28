В Сумах две студентки наглотались таблеток и попали в больницу

Двое 16-летних студенток в Сумах наглотались лекарственных средств и попали с отравлением в медучреждение.

О пациентках правоохранителям сообщили из приемного отделения больницы, примерно в 16:30 26 февраля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области.

Предварительно установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды по месту проживания одной из них. После чего сами вызвали скорую помощь.

Медики доставили их в больницу, жизни и здоровью девушек ничего не угрожает.

"Сейчас можно утверждать, что это событие не связано с так называемыми "группами смерти" и аналогичными челленджами в социальных сетях", – заявил начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП Сергей Тарасенко.

По данному факту в полиции зарегистрировали уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины "Доведение до самоубийства", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины события.

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