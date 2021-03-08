В Сумах 16-летняя девочка наглоталась таблеток и попала в реанимацию
В Сумах 16-летняя девушка попала в больницу с острым медикаментозным отравлением. Как выяснилось вскоре, несовершеннолетняя выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата.
Случай произошел 7 марта. Об этом правоохранителям сообщили медики из реанимационного отделения областной детской клинической больницы, передает полиция Сумской области на странице в Facebook.
По словам матери пострадавшей, ребенок принял таблетки примерно в 15:00 в воскресенье. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.
Сейчас несовершеннолетняя сумчанка находится в больнице. Медики отмечают, что угрозы ее жизни нет.
Полиция же проводит дальнейшую проверку для установления обстоятельств этого события.
Ранее, 26 февраля, в Сумах две студентки наглотались таблеток от простуды и тоже попали в больницу.
Стоит отметить, что Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу лекарственных средств детям до 14 лет. Он стал особенно актуальным после того, как в Украине прокатилась новая волна попыток самоубийства среди подростков с помощью большого количества таблеток. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля в Боярке Киевской области две семиклассницы наглотались таблеток, в результате чего одна умерла, а другая попала в больницу. Девушки выпили 40 таблеток "Дротаверина", который они купили в аптеке на перемене.
Знакомые школьниц также отметили, что они принимали участие в челлендже вроде "выпей и посмотри, что будет", а еще написали им последнее SMS.
Вскоре подобный случай произошел в Умани на Черкасщине. Там девушек спасли.
25 февраля в одном из сел Полтавской области возле школы нашли двух девушек-восьмиклассниц в стрессовом состоянии с порезанными запястьями.
OBOZREVATEL узнал подробности ЧП на Полтавщине, где две восьмиклассницы порезали себе вены возле школы.
В Ривне 11-летняя девочка выпила 40 таблеток "Парацетамола" и попала с отравлением в реанимационное отделение больницы.
В Полтавской и Ивано-Франковской областях зафиксировали очередные факты отравления девочек-подростков таблетками. К счастью, всех троих спасли.
Также в Каменском Днепропетровской области 12-летняя ученица одной из городских школ отравилась таблетками и попала в больницу в тяжелом состоянии.