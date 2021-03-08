В Сумах 16-летняя девочка наглоталась таблеток и попала в реанимацию

В Сумах 16-летняя девушка попала в больницу с острым медикаментозным отравлением. Как выяснилось вскоре, несовершеннолетняя выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Случай произошел 7 марта. Об этом правоохранителям сообщили медики из реанимационного отделения областной детской клинической больницы, передает полиция Сумской области на странице в Facebook.

По словам матери пострадавшей, ребенок принял таблетки примерно в 15:00 в воскресенье. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Сейчас несовершеннолетняя сумчанка находится в больнице. Медики отмечают, что угрозы ее жизни нет.

Полиция же проводит дальнейшую проверку для установления обстоятельств этого события.

Ранее, 26 февраля, в Сумах две студентки наглотались таблеток от простуды и тоже попали в больницу.

Стоит отметить, что Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу лекарственных средств детям до 14 лет. Он стал особенно актуальным после того, как в Украине прокатилась новая волна попыток самоубийства среди подростков с помощью большого количества таблеток. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

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