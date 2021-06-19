В суде по делу MH17 показали карту, как "Бук" срочно вывозили в Россию

Террористы "Л/ДНР" буквально за несколько часов смогли вывезти в направлении России зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым на Донбассе был сбит Boeing 777 с 298 людьми на борту. Путь пролегал из Снежного через Дебальцево.

В кабине находились и члены экипажа установки. Карту ее "эвакуации", которая была представлена во время слушаний в суде Гааги (Нидерланды), опубликовал в Facebook авиаэксперт Вадим Лукашевич (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В этом же посте он рассказал об еще одном свидетеле действий российских террористов в день катастрофы 17 июля 2014 года и после нее. Речь идет о боевика "Лешем" – мужчина, имя которого не называется, был водителем трала, перевозившего "Бук".

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Известно, что приказы наемнику отдавали террорист "ДНР", россиянин Сергей Дубинский ("Хмурый") и гражданин Украины Леонид Харченко, которые проходят обвиняемыми по делу о сбивании рейса МН17.

По материалам суда становится понятно, что вечером 17 июля 2014 года Дубинский сказал Харченко везти ЗРК на границу с Луганской областью. Водителем они наняли террориста "Лешего" – ему приказали ехать в Красный Луч, где его встретят "пацаны из Луганска", а затем до перекрестка с Ростовским шоссе и там ждать звонка.

Отмечается, что колонна доехала туда примерно в 23:00, при этом в кабине трала с "Буком" вместе с "Лешим" было еще двое военных из состава экипажа ЗРК. Позже, по словам авиаэксперта, водителю приказали ехать в Дебальцево.

"Леший" оставил ЗРК возле Дебальцево, после чего вернулся в Снежное, где и узнал, что рейс МН17 был сбит "Буком", который он вывозил", – пояснил Лукашевич, цитируя материалы дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно нидерландская прокуратура опровергла "показания" о том, что военные самолеты ВСУ были в районе авиакатастрофы малайзийского Boeing 777 на Донбассе. В ведомстве заверили, что украинский истребитель не мог сбить рейс MH17.