В Станице Луганской от пожаров массово сдетонировала взрывчатка

Ситуацию в Станице Луганской, где спасатели пытаются потушить пожары, осложнило наличие множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. На улице Донецкой огонь охватил практически все дома.

"Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эту улицу очень плотно обстреливали боевики, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры", – сказано в сообщении.

Это стало угрозой для жизни спасателей и людей, которые находятся рядом.

Также отмечено, что мощными порывами ветра пламя перебросилось через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Для помощи пожарным привлекли коммунальную технику КП "Станичник" и КП "Теплосервис", она занялась подвозом воды.

На улице Донецкой огонь охватил практически все дома. Facebook Станично-Луганской РГА

Борьбу с огнем усложнило наличие взрывоопасных предметов. Facebook Станично-Луганской РГА

Огонь быстро распространяется. Facebook Станично-Луганской РГА

На помощь спасателям пришли коммунальщики. Facebook Станично-Луганской РГА

В Станице Луганской детонирует взрывчатка. Facebook Станично-Луганской РГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано, в некоторых селах эвакуируют людей. Также девять человек погибли и 12 пострадали.