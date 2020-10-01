В Станице Луганской от пожаров массово сдетонировала взрывчатка

Борис Бондарь Расследования 17:11, 1.10.2020 Обновлено: 23:38, 1.10.2020

Ситуацию в Станице Луганской, где спасатели пытаются потушить пожары, осложнило наличие множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. На улице Донецкой огонь охватил практически все дома.

"Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эту улицу очень плотно обстреливали боевики, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры", – сказано в сообщении.

Это стало угрозой для жизни спасателей и людей, которые находятся рядом.

Также отмечено, что мощными порывами ветра пламя перебросилось через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Для помощи пожарным привлекли коммунальную технику КП "Станичник" и КП "Теплосервис", она занялась подвозом воды.

На улице Донецкой огонь охватил практически все дома.
Facebook Станично-Луганской РГА
Борьбу с огнем усложнило наличие взрывоопасных предметов.
Facebook Станично-Луганской РГА
Огонь быстро распространяется.
Facebook Станично-Луганской РГА
На помощь спасателям пришли коммунальщики.
Facebook Станично-Луганской РГА
В Станице Луганской детонирует взрывчатка.
Facebook Станично-Луганской РГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано, в некоторых селах эвакуируют людей. Также девять человек погибли и 12 пострадали.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Приговор Януковичу в 13 лет за госизмену вступил в силу

Кандидата в горсовет Николаева от "Слуги народа" уличили в сепаратизме: он снялся с выборов

"Андрей подключился!" Лерос обнародовал резонансные разговоры Тищенко-Комарницкого, фигурирует Ермак

Под Тернополем от осложнений COVID-19 умер врач, который спасал людей от коронавируса

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса