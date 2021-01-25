В Стамбуле неизвестный напал с ножом на россиян, есть раненые

В Стамбуле (Турция) неизвестный с ножом напал на троих россиян.

Они ранены, но их жизни ничего не угрожает, пишет РИА "Новости". Все пострадавшие госпитализированы, сообщил источник журналистов в полиции.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленника разыскивают правоохранители. Как уточнило издание, им может быть один из местных рабочих – уборщик.

Причину нападения журналисты не назвали.

Ранее стало известно о том, что в Париже (Франция) в результате жестокого нападения сильно пострадал 14-летний украинец Юрий. По предварительным данным, он вместе с двумя товарищами возвращался из колледжа в 15 округе столицы. К ним приблизилась группа из десяти подростков, вооруженных битами, металлическими палками, ножами и даже молотком.

Товарищи Юрия смогли убежать, но сам украинец упал, после чего его окружили нападающие и жестоко избили.

Юношу пришлось ввести в искусственную кому. Позже самочувствие пострадавшего улучшилось, его начали выводить из комы.

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