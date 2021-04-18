В США заявили об опасности полетов над Украиной: в Госавиаслужбе отреагировали

В США из-за потенциальной опасности призвали проявлять особую осторожность во время полетов над Украиной в связи с эскалацией вдоль границ и масштабным наращиванием войск и вооружений РФ.

В свою очередь Госавиаслужба назвала ситуацию в воздушном пространстве страны "спокойной и контролируемой". "Сейчас опасности для гражданской авиации нет", – заявляется в сообщении.

Сообщение FAA (Федеральной авиационной администрации Департамента транспорта США) NOTAM А0012/21 было опубликовано в воскресенье, 18 апреля.

Ведомство рекомендовало эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов с/у/над:

частями Московского района полетной информации (РПИ) (UUWV) и РПИ Ростова-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV);

РПИ Симферополя (UKFV);

РПИ Киева (UKBV), включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)).

В США также рекомендовали американским авиакомпаниям и воздушным судам соблюдать осторожность при планировании полетов в РПИ Днепра (UKDV), Симферополя (UKFV) и Киева (UKBV).

"В рамках прямого диалога с авиационными властями США Госавиаслужбой Украины предложено установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны", – сказано в сообщении.

Ведомство также отметило, что готово предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем.

Госавиаслужба напомнила, что с целью безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связанные с агрессией России.

"Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации", – заявила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZREVATEL: