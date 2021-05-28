В США занялись расследованием возможного вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Выборы президент США 2020 года

Прокуратура нью-йоркского округа Бруклин расследует попытку вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США. В частности, которые состоялись в ноябре 2020 года и победу на которых одержал Джо Байден.

Подозревается, что украинцы могли "помочь распространить информацию, которая обвиняет демократа и его сына Хантера Байдена в коррупции". Об этом сообщает газета The New York Times.

Так, украинских чиновников подозревают в сотрудничестве с адвокатом предыдущего американского лидера Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Хантер и Джо Байдены

Прокуроры обратили внимание на поездку юриста в Европу в конце 2019 года. Журналисты NYT напомнили, что тогда Джулиани встречался, в частности, с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

Напомним:

Ранее США ввели санкции против Андрея Деркача за вмешательство в американские выборы в 2020 году

Отметим также: тогда президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет "правильный и продуктивный настрой" в отношении федерального расследования дел личного адвоката Трампа Джулиани и сына нынешнего президента Джо Байдена – Хантера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в сентябре 2020 года Минфин США ввел персональные санкции против Деркача и трех россиян за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

  • В январе 2021-го США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.

  • Тогда Дубинский заявил, что никогда не вмешивался в выборы в других странах. Еще нардеп уточнил, что "не будет марионеткой для страны-агрессора или для евроатлантических партнеров" и намерен дать "юридичесий" ответ на санкции.

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