В США занялись расследованием возможного вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года
Прокуратура нью-йоркского округа Бруклин расследует попытку вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США. В частности, которые состоялись в ноябре 2020 года и победу на которых одержал Джо Байден.
Подозревается, что украинцы могли "помочь распространить информацию, которая обвиняет демократа и его сына Хантера Байдена в коррупции". Об этом сообщает газета The New York Times.
Так, украинских чиновников подозревают в сотрудничестве с адвокатом предыдущего американского лидера Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
Прокуроры обратили внимание на поездку юриста в Европу в конце 2019 года. Журналисты NYT напомнили, что тогда Джулиани встречался, в частности, с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.
Напомним:
22 июня 2020 года Деркач обнародовал якобы "пленки" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и Байдена, когда тот был экс-вице-президентом США. На записях обсуждался вопрос о деле компании "Бурисма", которая якобы заплатила семье Байден более чем $3 млн.
У Порошенко "пленки" назвали грубо смонтированным фальсификатом. А секретарь СНБО Александр Данилов назвал их мощной информационной российской агрессией.
Американские разведывательные круги обвинили Деркача в связях с российским шпионским ведомством.
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.
Отметим также: тогда президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет "правильный и продуктивный настрой" в отношении федерального расследования дел личного адвоката Трампа Джулиани и сына нынешнего президента Джо Байдена – Хантера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сентябре 2020 года Минфин США ввел персональные санкции против Деркача и трех россиян за вмешательство в американские выборы в 2020 году.
В январе 2021-го США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.
Тогда Дубинский заявил, что никогда не вмешивался в выборы в других странах. Еще нардеп уточнил, что "не будет марионеткой для страны-агрессора или для евроатлантических партнеров" и намерен дать "юридичесий" ответ на санкции.