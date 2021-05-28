В США занялись расследованием возможного вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года

Прокуратура нью-йоркского округа Бруклин расследует попытку вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США. В частности, которые состоялись в ноябре 2020 года и победу на которых одержал Джо Байден.

Подозревается, что украинцы могли "помочь распространить информацию, которая обвиняет демократа и его сына Хантера Байдена в коррупции". Об этом сообщает газета The New York Times.

Так, украинских чиновников подозревают в сотрудничестве с адвокатом предыдущего американского лидера Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Прокуроры обратили внимание на поездку юриста в Европу в конце 2019 года. Журналисты NYT напомнили, что тогда Джулиани встречался, в частности, с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

Напомним:

22 июня 2020 года Деркач обнародовал якобы "пленки" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и Байдена, когда тот был экс-вице-президентом США. На записях обсуждался вопрос о деле компании "Бурисма", которая якобы заплатила семье Байден более чем $3 млн.

У Порошенко "пленки" назвали грубо смонтированным фальсификатом. А секретарь СНБО Александр Данилов назвал их мощной информационной российской агрессией.

Американские разведывательные круги обвинили Деркача в связях с российским шпионским ведомством.

Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.

Отметим также: тогда президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина имеет "правильный и продуктивный настрой" в отношении федерального расследования дел личного адвоката Трампа Джулиани и сына нынешнего президента Джо Байдена – Хантера.

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