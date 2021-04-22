В США поймали организованную украинцами группировку, обворовавшую банковские сейфы на $30 млн

В США поймали преступную группу, в которую входили украинцы, похитившие из банковских сейфов на территории Украины более $30 млн.

Участниками преступной организации было не менее 25 человек. Только в 2015-2016 годах в Киеве жертвой злоумышленников стал 51 человек, у которых похитили из их банковских сейфов имущество в общем почти на 170 млн гривен ($34,87 млн). Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Организаторами группировки, по данным следствия, стали двое граждан Украины, которые получили одновременно гражданство США. В Америке они легализовали незаконно полученные средства: покупали движимое и недвижимое имущество, в том числе и на своих родственников.

"Осознавая, что совершение запланированных преступлений возможно лишь при объединении усилий группы лиц, злоумышленники создали устойчивое иерархическое преступное объединение – преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координации их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядком распределения средств, полученных в результате совершения преступлений.

Участники организации придерживались четких правил преступного объединения, мер конспирации и прикрытия деятельности", – сказано в сообщении.

Также злоумышленники совершили преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии примерно на такую ​​же сумму. Группировка готовилась обворовывать сейфы в банках Грузии, Узбекистана, Азербайджанской Республики.

Для этого злоумышленники подделывали паспорта и документы об аренде сейфов. Они похищали наличные деньги, золотые и ювелирные изделия, монеты, золотые слитки и тому подобное.

Кроме того, при осуществлении досудебного расследования были арестованы и осуждены за совершение вышеуказанных преступлений еще пять человек на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана. Четверых из них задержали на основании информации, переданной украинской полицейскими.

В 2018, 2020 и 2021 годах на территории Украины правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной организации.

В 2020 году Печерский районный суд Киева наложил арест на украинское имущество двух организаторов группировки.

20 апреля по результатам международного сотрудничества, которое длилась более трех лет, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" преступных доходов на территории Штатов на сумму более $30 млн.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок 20 лет только на территории США.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальная полиция сообщила о подозрении двум гражданам, которые, по версии следствия, участвовали в международной мошеннической схеме в интернете, зарабатывая до 10 млн евро ежемесячно.