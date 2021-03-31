В США подготовились к "неминуемому кризису" из-за войск России на границе с Украиной

Командование сил армии США в Европе повысило уровень готовности с возможного кризиса до потенциального неминуемого кризиса (самого высокого уровня) в ответ на стягивание дополнительных войск России на границу с Украиной.

Об этом пишет The New York Times. Кроме того, западных партнеров нашего государства обеспокоило существенное обострение на востоке, которое привело к гибели четверых военных под поселком Шумы.

Все эти события привлекли внимание высших американских чиновников в Европе и Вашингтоне. Одни из них считают, что это – не более чем бряцание оружием со стороны России, которое не выльется в полномасштабное наступление. Другие же считают, что намерения российского президента Владимира Путина не ясны, однако операция по испытанию нового президента США Джо Байдена может быстро перерасти в нечто более зловещее.

Показательно, что после стягивания сил РФ на границу с Украиной генерал Тод Уолтерс, глава европейского командования американской армии, во второй раз за несколько дней усилил уровень охраны военных объектов своей страны.

По подсчетам одного из должностных лиц США, страна-агрессор дополнительно подвела впритык к Украине 4 000 военных.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке и бывшего главнокомандующего армии США в Европе Бена Ходжеса, последняя эскалация на востоке Украины может быть определенным испытанием администрации Байдена со стороны РФ на предмет преданности Украине. Ходжес также добавил, что Россия имеет "нулевой интерес" к реальному миру в Украине и хочет сохранить страну как можно более дестабилизированной.

Кроме того, как пишет CBS News, один из представителей Министерства обороны США также заявил, что скопление российских сил вблизи границы с Украиной вызывает обеспокоенность.

Одно из возможных объяснений такой активизации оккупантов заключается в том, что их войска проводят учения, но американский чиновник подчеркнул, что Россия не объявила о проведении учений в этом районе.

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