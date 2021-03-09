В спецслужбах РФ есть подразделения, которые работают только по Украине – СБУ

В спецслужбах Российской Федерации созданы целые подразделения, которые работают исключительно по украинскому направлению, и именно благодаря им ведется информационная война РФ против нашей страны.

Об этом заявил начальник управления Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк на Всеукраинском форуме "Украина 30". Его слова цитирует пресс-служба СБУ.

"В условиях гибридной войны масштабность информационной агрессии РФ, которая организовывается и координируется этими структурами, возрастает. Они сконцентрированы на проведении специальных информационных операций и акций, в том числе подрывного характера. Есть отдельные подразделения, которые работают исключительно "по Украине" и получают на это финансирование", – сказал он.

Витюк уточнил, что инструментами в гибридной войне страны-агрессора становятся телеканалы, информационные порталы, вебресурсы, сообщества в соцсетях, почтовые сервисы, Telegram-каналы, так называемые фабрики троллей и отдельные блогеры. Их российские спецслужбы используют для антиукраинской пропаганды и дестабилизации ситуации в Украине.

По словам представителя СБУ, для украинских киберспециалистов комплексная защита национального информационного пространства от посягательств иностранных спецслужб – это системная работа.

Так, только за 2020 год Служба безопасности Украины:

заблокировала более 2,5 тысячи сообществ в соцсетях с миллионной аудиторией и более 20 ботосетей мощностью свыше 60 тысяч аккаунтов;

нейтрализовала более 600 киберинцидентов и кибератак на информационные ресурсы органов государственной власти;

прекратила деятельность 20 хакерских группировок, причастных к таким атакам.

"Через такие сети собирают разведывательные и персональные данные граждан Украины, а затем атакуют органы и объекты критической инфраструктуры государства. Значительная часть таких ботосетей и кибератак координируются именно с РФ. Аналогичная ситуация с пророссийской пропагандой, над которой работают профессиональные пропагандисты на заказ спецслужб страны-агрессора", – уточнил Витюк.

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