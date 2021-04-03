В соцсетях запустили фейк о наступлении ВСУ на Луганск. Видео

В ночь со 2 на 3 апреля в соцсетях распространилась фейковая информация о том, что во временно оккупированном Россией Луганске якобы начались активные боевые действия.

Изначально данные об обстрелах появились в российских, а после и в некоторых украинских Telegram-каналах. Информацию подхватили пропагандистские российские СМИ, в частности, РИА Новости.

Как доказательство "наступления ВСУ на Луганск" провокаторы публиковали видео с обстрелами, которое оказалось подделкой.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"), на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.

"На самом деле никаких "ожесточенных боев" под Луганском на данный момент нет - это обычная провокация. Придерживайтесь информационной гигиены", – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российские наемники не пропускали на блокпостах представителей ОБСЕ. Аргументировали они это тем, что на некоторых участках якобы проводят военные учения.