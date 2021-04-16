В СНБО считают, что Иран сбил самолет МАУ намеренно
Отказ Ирана предоставить полный доступ к расследованию обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" свидетельствует о том, что его сбили намеренно.
Об этом в интервью канадскому изданию Globe and Mail заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он предполагает, что лайнер был сбит для прекращения военной эскалации с США.
"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, они затягивают любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование – удивляет, мягко говоря. Это было умышленно, это была осознанная атака", – пояснил свою позицию секретарь СНБО.
Данилов также отметил, что во время визита спросил у секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, почему они сбили самолет.
"Он мне очень честно ответил, что они были не заинтересованы в сбитии самолета, но Иран – страна с разными группами влияния. Там есть как минимум три военных группы, подчиненные трем разным командованиям. В частности, речь идет о "Корпусе стражей Исламской революции", но там есть не только они", – подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее в МИД Украины заявили, что Иран прибег к манипуляциям и обвинениям Украины в деле о крушении самолета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.
По версии Ирана самолет якобы был случайно сбит ракетой ПВО страны.
В МИД заявили, что иранская сторона с первых дней аварии самолета МАУ не отвечает как следует на запросы Киева.
10 должностных лиц получили обвинения в катастрофе самолета МАУ.
Однако Украине не передали данные об иранских чиновников, которым предъявлены обвинения.