В СНБО считают, что Иран сбил самолет МАУ намеренно

Отказ Ирана предоставить полный доступ к расследованию обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" свидетельствует о том, что его сбили намеренно.

Об этом в интервью канадскому изданию Globe and Mail заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он предполагает, что лайнер был сбит для прекращения военной эскалации с США.

"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, они затягивают любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование – удивляет, мягко говоря. Это было умышленно, это была осознанная атака", – пояснил свою позицию секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что во время визита спросил у секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, почему они сбили самолет.

"Он мне очень честно ответил, что они были не заинтересованы в сбитии самолета, но Иран – страна с разными группами влияния. Там есть как минимум три военных группы, подчиненные трем разным командованиям. В частности, речь идет о "Корпусе стражей Исламской революции", но там есть не только они", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее в МИД Украины заявили, что Иран прибег к манипуляциям и обвинениям Украины в деле о крушении самолета.

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