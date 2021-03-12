В СНБО подтвердили обострение на Донбассе и заявили о психологической атаке России

Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе действительно обострилась, а Россия в то же время распространяет дезинформацию о подготовке наступления на Донецк и Луганск.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 12 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. При этом он подчеркнул, что в целом ситуация под контролем украинских военных, а дезинформация – это попытка психологической атаки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Действительно, на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение. Увеличивается количество обстрелов, но ситуация не критическая и она под контролем наших военных", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что информация о якобы подготовке наступления ВСУ – это дезинформация, которую распространяет Россия.

"Российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина завтра-послезавтра пойдет в наступление и будет брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности. Это такая психологическая атака", – пояснил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пригрозил, что ВСУ будут зеркально отвечать на огонь по ним со стороны российских оккупантов на Донбассе.