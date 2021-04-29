В СМИ показали фото сына Лукашенко, который страдает умственной отсталостью

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко якобы есть четвертый сын Матвей Постоялко, который страдает умственной отсталостью и аутизмом.

Об этом 28 апреля сообщил белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA. По информации в СМИ, Лукашенко скрывает существование глухонемого мальчика 2004 года рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что матерью мальчика является Ирина Абельская – бывший личный врач Лукашенко. Это второй сын пары. По словам расследователей, Лукашенко думал, что больной ребенок навредит его карьере политика и решил от него "избавиться". Мальчика записали на девичью фамилию матери – Матвей Постоялко, и отправили в детский дом.

"Всё это время средств на него не жалели: у Матвея был личный тьютор, педагог, индивидуальный учебный кабинет, дорогие развивающие игрушки, к нему приставили двух "бабушек", которые контролировали воспитательный процесс и привозили мальчику всё необходимое (еду, игрушки)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 41-летний сын Александра Лукашенко отметился хамским поступком в финале плей-офф третьего дивизиона чемпионата Минска по хоккею среди любительских команд. Инцидент произошел в игре "Щит" – "Бастион".