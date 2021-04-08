В СМИ показали фото предполагаемых похитителей судьи Чауса: документы

В сети появились копии удостоверений личности людей, которых подозревают в похищении украинского судьи-беглеца Николая Чауса и перевозке его в Украину.

Документы опубликовал канал под названием "INDEX", пишет молдавское издание "Noi.md". Сообщается, что двое подозреваемых являются сотрудниками дипломатической миссии Украины в Молдове.

Предположительно, Чауса вывезли из страны в багажнике автомобиля, якобы принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. Всего в похищении судьи могут быть замешаны около 10 человек.

Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса в Молдове. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Вскоре в Молдове задержали первого подозреваемого в похищении украинского судьи Николая Чауса, а СМИ сообщили о его вывозе в Украину.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина непричастна к похищению Чауса. В то же время в сети сообщили, что Чауса похитили "будановцы" при финансовой помощи Корбана.

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