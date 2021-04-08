В СМИ показали фото предполагаемых похитителей судьи Чауса: документы
В сети появились копии удостоверений личности людей, которых подозревают в похищении украинского судьи-беглеца Николая Чауса и перевозке его в Украину.
Документы опубликовал канал под названием "INDEX", пишет молдавское издание "Noi.md". Сообщается, что двое подозреваемых являются сотрудниками дипломатической миссии Украины в Молдове.
Предположительно, Чауса вывезли из страны в багажнике автомобиля, якобы принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. Всего в похищении судьи могут быть замешаны около 10 человек.
Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса в Молдове. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.
Вскоре в Молдове задержали первого подозреваемого в похищении украинского судьи Николая Чауса, а СМИ сообщили о его вывозе в Украину.
В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина непричастна к похищению Чауса. В то же время в сети сообщили, что Чауса похитили "будановцы" при финансовой помощи Корбана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 марта 2017 года Чауса задержали сотрудники прокуратуры страны.
Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.
После этого Украина направила в Молдову запрос на экстрадицию судьи-беглеца.
В ноябре 2019 года молдавский суд в очередной раз отказал в предоставлении Чаусу политического убежища.
Также Интерпол временно остановил розыск судьи-беглеца Чауса.