В СМИ назвали имена координаторов погромов под Офисом президента в Киеве. Фото

Координаторами акции в поддержку осужденного за похищение депутата в Одессе Сергея Стерненко под Офисом президента, которая переросла в погромы, оказались несколько известных "профессиональных активистов".

А именно: Сергей Филимонов, Назарий Кравченко, Роман Ратушный и Николай Виговский. Об этом пишет издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Сергей Филимонов – 26-летний бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса "Азов", экс- руководитель киевского "Нацкорпуса", футбольный фанат, представитель движения "Гонор". Парень проходил обвиняемым после столкновений во время споров из-за киевских застроек. По одному из дел в 2018 году он находился под домашним арестом.

"Националист, известный как "Сын Перуна". В последние годы с "Азовом" и "Нацкорпусом" разошелся", – говорится в сообщении.

Филимонов прокомментировал события под ОП 20 марта, в которых принимал участие, проведя параллели с противостоянием майдановцев и силовиков на Банковой 1 декабря 2013 года.

"Напомните, как во время Майдана назывались те люди, которые кричали нам провокаторы? Потому что сейчас что-то снова повсплывали. А кое-кто переобулся", – написал он в Facebook, прикрепив к посту фото митинга 1 декабря 2013-го.

Назарий Кравченко – бывший "азовец", который ныне возглавляет общественную организацию "Речовий доказ" и является одним из руководителей киевских футбольных ультрас. Его якобы связывали с СБУ и прошлой Администрацией президента. Одно время мужчина был правой рукой Андрея Билецкого в "Гражданском корпусе", но потом ушел.

Издание подчеркивает, что в 2019-м Кравченко с Филимоновым пикетировали, как они заявляли, "дом юриста Андрея Портнова в Австрии до его возвращения в Украину".

Роман Ратушный – "активист", известный стычками из-за застроек в Киеве.

Николай Виговский – "профессиональный" активист, регулярно участвующий в митингах в столице. Его задерживали правоохранители из-за стычек под судом во время судебных процессов над Сергеем Стерненко. Был кандидатом в нардепы.

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