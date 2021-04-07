В "Слуге народа" заявили, что "представители" ОРДЛО приводят своих "приглашенных" в ТКГ

Российская Федерация ведет тактику провокаций, блокируя работу Трехсторонней контактной группы.

Как заявил в интервью "РБК-Украина" представитель украинской делегации в ТКГ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, приглашенные "представители" ОРДЛО начали приводить на заседания своих "приглашенных".

"Непонятно, кто эти люди. Я всегда думал, что они часть российской делегации, как приглашенные ею на переговоры, но россияне открещиваются от представителей ОРДЛО. Абсурд в квадрате – эти "приглашенные" начали приводить своих "приглашенных", – сказал он.

По словам Мережко, обсуждать какие-то предметные вопросы в ТКГ стало уже совершенно невозможно. Выход из этой ситуации возможен только в случае перехода на более высокий уровень "нормандского формата".

Представитель Донецка в украинской делегации Денис Казанский подтвердил, что в последние недели ситуация стала еще менее конструктивной из-за попыток России привлечь к переговорам новых и все менее понятных "представителей Л/ДНР".

"Например, идут международные переговоры, а тут открываются двери, заходят какие-то левые люди, кто-то лезет на стол – все выглядит примерно так", – описал ситуацию он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация в ТКГ инициировала внеочередное экстренное заседание в связи с гибелью военнослужащих ВСУ на Донбассе в течение последней недели.