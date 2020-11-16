В Словакии с моста упал грузовик, погиб украинец

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
2,5 т.

  • У автомобиля лопнуло переднее колесо

  • Грузовик пробил ограду моста и упал с большой высоты

В Словакии в ДТП погиб украинец

В Словакии произошло ДТП, в результате которого грузовик упал с моста. Водитель-украинец погиб.

Об этом сообщили в группе Ceskoslovenski kamionisti в Facebook. Происшествие случилось на кольцевой дороге возле города Свидник.

В сообщении сказано, что водитель не справился с управлением из-за того, что у автомобиля лопнуло переднее колесо.

Грузовик съехал с дороги, разбил ограждение моста и упал с большой высоты. Водитель – гражданин Украины – не выжил.

Авария произошла возле города Свидник
У грузовика лопнуло переднее колесо
Водитель не справился с управлением
Водитель не выжил
Грузовик упал с большой высоты
В Словакии погиб украинский водитель

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в ДТП погиб 30-летний гражданин Украины. Он пытался скрыться от полиции, но потерял управление.

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