В Словакии с моста упал грузовик, погиб украинец

В Словакии произошло ДТП, в результате которого грузовик упал с моста. Водитель-украинец погиб.

Об этом сообщили в группе Ceskoslovenski kamionisti в Facebook. Происшествие случилось на кольцевой дороге возле города Свидник.

В сообщении сказано, что водитель не справился с управлением из-за того, что у автомобиля лопнуло переднее колесо.

Грузовик съехал с дороги, разбил ограждение моста и упал с большой высоты. Водитель – гражданин Украины – не выжил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в ДТП погиб 30-летний гражданин Украины. Он пытался скрыться от полиции, но потерял управление.