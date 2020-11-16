В Словакии с моста упал грузовик, погиб украинец
У автомобиля лопнуло переднее колесо
Грузовик пробил ограду моста и упал с большой высоты
В Словакии произошло ДТП, в результате которого грузовик упал с моста. Водитель-украинец погиб.
Об этом сообщили в группе Ceskoslovenski kamionisti в Facebook. Происшествие случилось на кольцевой дороге возле города Свидник.
В сообщении сказано, что водитель не справился с управлением из-за того, что у автомобиля лопнуло переднее колесо.
Грузовик съехал с дороги, разбил ограждение моста и упал с большой высоты. Водитель – гражданин Украины – не выжил.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в ДТП погиб 30-летний гражданин Украины. Он пытался скрыться от полиции, но потерял управление.