В Словакии произошло смертельное ДТП с участием украинского водителя

В Словакии произошло ДТП с участием украинского водителя, в результате которого погибли и пострадали люди.

Об этом в Facebook сообщила полиция Нитранского края. Инцидент произошел утром 23 ноября на скоростной трассе R1 возле заправки Тековске Немце.

Украинский водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, вероятно, уснул за рулем и врезался в двигавшийся перед ним грузовик Iveco.

В ДТП погибла 62-летняя пассажирка микроавтобуса, а водитель и еще один пассажир получили травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Оба водителя прошли тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

Обстоятельства и степень вины участников ДТП расследуются дорожной полицией как преступление, повлекшее смерть и телесные повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Словакии произошло ДТП, в результате которого грузовик упал с моста. Водитель-украинец погиб.