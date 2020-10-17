В Славянске пытались зарезать кандидата в мэры. Фото

В Славянске Донецкой области 16 октября на кандидата в мэры от "Оппозиционной платформы – за Жизнь" Павла Придворова совершено покушение.

Как сообщается на сайте политсилы, неизвестный выскочил с ножом и попытался ударить им политика (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел около 18:00 во дворе дома №15 на улице Богомольца.

"Павел Придворов общался с жителями близлежащих домов, из подъезда дома выскочил неизвестный, держа в руке нож, и пытался нанести им удар кандидату сзади. Павла Придворова спасла быстрая реакция самих жителей Славянска, которые сумели нейтрализовать нападавшего и задержать его до приезда полиции", – сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 (покушение на убийство) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Киеве напали на волонтера партии "УДАР". Ему нанесли восемь ударов ножом.