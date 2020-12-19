В Славянске произошло тройное убийство
В Славянске Донецкой области произошло жестокое убийство мужчины и двух женщин.
Как сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах, тело мужчины в возрасте до 50 лет было найдено в субботу утром на улице с перерезанным горлом.
Позднее в квартире убитого обнаружили тела двух женщин с такими же следами насильственной смерти.
Обстоятельства происшествия и информация о жертвах выясняются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 23 сентября на улице Академика Королева в Одессе убили девушку-аптекаря. На ее теле было несколько ножевых ранений.
31 октября 47-летний мужчина зарезал девушку-бариста в одесском кафе Black Milk, которая расположена на улице Базарной, 50.
Также в Одесской области двух несовершеннолетних подозревают в жестоком убийстве 68-летнего иностранца. Они якобы расчленили его тело и закопали останки в 14 мусорных пакетах на окраине города.
15 декабря в Одесской области зарезали женщину-таксистку, выбросив тело в переулке. Преступники также похитили ее автомобиль, который позже сожгли.