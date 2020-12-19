В Славянске произошло тройное убийство

В Славянске Донецкой области произошло жестокое убийство мужчины и двух женщин.

Как сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах, тело мужчины в возрасте до 50 лет было найдено в субботу утром на улице с перерезанным горлом.

Позднее в квартире убитого обнаружили тела двух женщин с такими же следами насильственной смерти.

Обстоятельства происшествия и информация о жертвах выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL: