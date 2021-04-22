В Славянске расследуют загадочное отравление семьи: умер ребенок и гражданин США

В Славянске (Донецкая область) умерли 6-летняя девочка и взрослый мужчина-гражданин США, а 24-летняя женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Предварительная причина инцидента – отравление.

Как сообщается на сайте регионального ГУ Национальной полиции, украинку, ее дочь и сожителя нашли в собственной квартире в бессознательном состоянии 21 апреля около 23:00.

В полицию обратилась местная жительница, которая волновалась за дочь, ведь дверь ее квартиры была заперта изнутри и на связь она не выходила.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и медики. Членов семьи обнаружили в тяжелом состоянии, но без видимых телесных повреждений.

"Врачам не удалось спасти мужчину и ребенка... После длительных реанимационных мероприятий врачам удалось спасти жизнь только пострадавшей женщине", – сообщили правоохранители.

Окончательные данные о причинах гибели ребенка и иностранца будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" УК.

Как ранее писал OBOZREVATEL: