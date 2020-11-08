Массовый теракт в Вене: СМИ заявили о связи джихадистов с арестованными в Швейцарии мужчинами

Двое мужчин, арестованных в швейцарском городке Винтертур на минувшей неделе из-за возможных связей с нападением джихадистов в Вене, вероятно, встречались с нападавшим, а он, возможно, посещал регион Цюрих.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на швейцарские СМИ. Возраст задержанных – 18 и 24 года.

Мужчины ездили в Вену в период с 16 по 20 июля, чтобы встретиться с будущим нападавшим в неизвестном месте, заявили журналисты со ссылкой на два хорошо информированных источника.

Также они сообщили, что преступник, застреленный полицией после убийства четырех человек в центре столицы Австрии Вены, мог приехать в кантон Цюрих между 21 июля и 2 ноября, а двое задержанных посетили этим летом нападавшего в Вене в его квартире.

При этом до сих пор не ясно, были ли эти двое просто посетителями венского террориста или они каким-то образом связаны с терактом.

Официальные швейцарские власти информацию о задержанных не комментировали.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в ходе расследования теракта в Вене задержаны лица с гражданством разных государств (в том числе с двойным): России, Бангладеша, Македонии, Турции в возрасте 18-26 лет.