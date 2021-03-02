В штабе ООС разоблачили фейки роспропаганды об обстрелах со стороны ВСУ

Пропагандисты, которые работают на российских оккупантов, начали активно распространять в сети фейки о якобы обстрелах населенных пунктов Донбасса Вооруженными силами Украины.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, утром 1 марта, стремясь дискредитировать защитников Украины, террористы даже закрыли район провокаций для СММ ОБСЕ и не пропускали ее в течение пяти часов. Все это время захватчики сами устраивали огневые провокации, последствия которых фиксировали в своих недостоверных репортажах.

Так, в период между 15:15 и 15:43 команда СММ ОБСЕ зафиксировала 33 взрыва неопределенного происхождения, чего и пытались добиться пропагандисты террористов "Л/ДНР". Сразу после фиксации указанных взрывов патруль наблюдателей, не дождавшись разрешения на пересечение линии разграничения, вернулся на неподконтрольную правительству Украины территорию в Донецк.

"В это же время со стороны вооруженных формирований ОРДО осуществлялось массовое тиражирование фейков об обстрелах населенных пунктов Оленевка и Старомихайловка. При этом ВСУ обвиняли в применении минометов калибра 120 мм и 82 мм. Сфабрикованная картинка разрушений зданий и обесточивания двух населенных пунктов из-за попадания в электроподстанцию заполонила все сайты и Telegram-каналы, подконтрольные оккупационным властям ОРДЛО", – говорится в сводке штаба ООС.

Защитники Украины предположили, что такие скоординированные действия вооруженных формирований страны-агрессора России являются продолжением манипуляций со стороны ОРДО вокруг работы КПВВ "Новотроицкое". Кроме того, оккупанты пытались затмить новость об успешном пропуске конвоя ООН на временно оккупированные территории через КПВВ "Счастье".

"Подчеркиваем, ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелам и взрывам, о которых говорят СМИ ОРДЛО. Украина и ее Вооруженные силы стремятся к мирному решению конфликта и прилагают все усилия для достижения мира и освобождения временно оккупированных территорий от вооруженных формирований РФ и их наемников", – заверили украинские армейцы.

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