В школе Харькова нашли боевое отравляющее вещество

В одной из школ Харькова обнаружили две запаянные емкости с боевым отравляющим веществом "адамсит".

Об этом проинформировал отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. О находке правоохранителям 16 ноября сообщили сотрудники ГСЧС.

Колбы с ядом обнаружили во время проведения ремонта в дымоходе.

Из учебного заведения эвакуировали 380 человек.

Полицейские выяснили, что на одной из найденных колб указана маркировка "адамсит".

В полиции уточнили, что найденные емкости будут уничтожены сотрудниками ГСЧС.

Адамсит относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). Яд в виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в процессе обезвреживания взорвалась самая большая уцелевшая неядерная бомба времен Второй мировой войны. Вероятность взрыва бомбы оценивалась в 50%.