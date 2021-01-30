В сети сообщили о самоубийстве экс-вице-президента 'Энергоатома', в полиции не подтверждают

Бывший вице-президент "Энергоатома" по экономике и финансам, экс-член набсовета обанкротившегося "Диамантбанка" Юрий Резуник якобы покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает Telegram-канал "ЗЕландия", Резуник оставил предсмертную записку, в которой винит в своей смерти экс-нардепа Николая Мартыненко и руководство "Диамантбанка": бывшего председателя правления Олега Ходачука, его первого зама Дмитрия Войтухова, вице-президента Игоря Саенко, экс-председателя набсовета Игоря Керезя и бывшего сотрудника СБ банка Игоря Плахотнева (чтобы посмотреть документы, доскролльте до конца страницы).

В записке утверждается, что вышеупомянутые лица в составе ОПГ похитили средства, принадлежавшие ему и его семье. Мартыненко являлся одним из собственников "Диамантбанка".

Отдельное письмо Резуник оставил человеку по имени Давид, в котором просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть украденные средства.

"По мнению следствия, речь идет об еще одном бывшем собственнике "Диамантбанка" Давиде Жвании", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацполиции OBOZREVATEL сообщили, что на данный момент не готовы подтвердить информацию о самоубийстве Резуника.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 апреля 2017 года "Диамантбанк" отнесен к категории неплатежеспособных.

Основными мажоритарными акционерами финучреждения были Игорь Керезь (44,5%) и Давид Жвания (23,8%), хотя конечными собственниками СМИ называли именно Жванию и Мартыненко.