В сети сообщили, что Чауса похитили "будановцы" при финансовой помощи Корбана

За похищением украинского судьи Николая Чауса в Молдове могли стоять так называемые будановцы – бывшие сотрудники спецслужб, служившие с руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковником Кириллом Будановым.

Как пишет популярный Telegram-канал "Темный рыцарь" со ссылкой на источники в Офисе президента, "спонсорскую помощь" на реализацию этого плана оказывал днепропетровский бизнесмен Геннадий Корбан.

Ранее сам Корбан не скрывал желания привлечь Чауса к ответственности и даже написал пост в Facebook о вознаграждении в размере $150 тысяч за его поимку.

"Беглый судья – важный свидетель и соучастник целого ряда тяжких преступлений, от ручного политизированного судейства – до даже собственного похищения в 2016 году. Во всех смыслах важный и особо ценный персонаж", – отмечал бизнесмен.

Корбан добавил, что готов предложить все свои возможности, в том числе финансовые и организационные, в оказании спецслужбам любого рода поддержки и участия в поиске Чауса.

При этом "Темный рыцарь" отмечает, что из $150 тысяч помощи Корбана до исполнителей доставки Чауса дошли только $50 тысяч.

Напомним, в 2015 году судья Чаус рассматривал дело Корбана и постановил взять его под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 апреля стало известно о похищении Чауса в Молдове. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.