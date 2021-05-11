В сети появились слухи о бегстве Медведчука из Украины, Кива отрицает

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук сейчас находится в Украине, заявил нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Таким образом он опроверг слухи о том, что политик мог покинуть страну, которые ранее появились в сети

По словам Кивы, Медведчук, как и он сам, не боится преследования и "никто никуда бежать не собирается". Он также предположил, что лидер ОПЗЖ "сейчас улыбается, сидя в своем кабинете", сообщает "PavlovskyNews".

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что местонахождение Медведчука устанавливается. Известно, что он въехал в страну 8 мая и с тех пор не покидал ее. Тарас Козак находится в России.

Жена Медведчука Оксана Марченко в данный момент может находиться за пределами Украины, а именно в Хорватии. Об этом свидетельствуют данные поста, который она опубликовала в Instagram во вторник, 11 мая.

Как сообщила в Facebook журналистка "НВ" Кристина Бердинских, сначала Марченко просто опубликовала подборку фотографий, а уже после добавила к ней геолокацию "Хорватия". Бердинских добавила, что сейчас в этой стране находится яхта Медведчука Royal Romance.

При этом, по мнению журналистки, Марченко могла опубликовать старые снимки, находясь в другом месте, к примеру, в Москве.

"Жена Медведчука Оксана Марченко решила больше не шифроваться от СБУ и через 30 мин после публикации моего фб поста добавила Хорватию в геотег", – написала журналистка.

Напомним, что 11 мая следователи СБУ начали обыски в двух столичных домах Медведчука, а также в его кабинете в офисе ОПЗЖ.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку ( "Оппозиционная платформа – За жизнь"). Их подозревают в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму.

Брифинг руководства правоохранительных органов – по ссылке.

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