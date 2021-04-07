В сети показали движение военной техники России в сторону Украины. Видео

В сети продолжают публиковать видеодоказательства, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной свою военную технику.

Соответствующие новые кадры разместил в Twitter украинский блогер под ником IgorGirkin (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На них видно движение в сторону Украины нескольких колонн из десятков единиц боевых машин, в частности из Краснодарского края и Воронежской области РФ.

Оба обнародованных видео, подчеркнул блогер, были сняты во вторник, 6 апреля.

"Воронежская обл., 6.04.2021. Блестя тактическими знаками", "Краснодарский край, 6.04.2021. Хештег Крым", – написал он.

Напомним: по информации Главного управления разведки Минобороны, Россия усиливает боевые возможности оккупационных войск на Донбассе, перебрасывая к границе Украины кадровых российских военнослужащих, прибывающих туда якобы под видом командировки. Доукомплектование рядов террористов "Л/ДНР" проходит при содействии командования вооруженных сил РФ.

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