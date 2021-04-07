В сети показали движение военной техники России в сторону Украины. Видео
В сети продолжают публиковать видеодоказательства, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной свою военную технику.
Соответствующие новые кадры разместил в Twitter украинский блогер под ником IgorGirkin (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
На них видно движение в сторону Украины нескольких колонн из десятков единиц боевых машин, в частности из Краснодарского края и Воронежской области РФ.
Оба обнародованных видео, подчеркнул блогер, были сняты во вторник, 6 апреля.
"Воронежская обл., 6.04.2021. Блестя тактическими знаками", "Краснодарский край, 6.04.2021. Хештег Крым", – написал он.
Напомним: по информации Главного управления разведки Минобороны, Россия усиливает боевые возможности оккупационных войск на Донбассе, перебрасывая к границе Украины кадровых российских военнослужащих, прибывающих туда якобы под видом командировки. Доукомплектование рядов террористов "Л/ДНР" проходит при содействии командования вооруженных сил РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 апреля в ГУР Минобороны Украины рассказали, как Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, который имеет целью "побудить наше государство к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.
Террористы "Л/ДНР" на Донбассе использовали игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 4 апреля зафиксировала на Донбассе значительное количество вооружения оккупантов.
Российские наемники продолжили пугать сеть новыми видео со скоплением военной техники на полигонах, без указания места дислокации. Тогда как специалисты ОБСЕ зафиксировали множество такого российского вооружения на Донбассе.
В то же время СММ ОБСЕ зафиксировала более 1400 случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и еще более сотни таких на Луганщине в период с 2 по 5 апреля. Это был пулеметный огонь или взрывы неопределенного происхождения.