В сети опубликовали переговоры диспетчера с экипажем Ryanair о бомбе на борту

В сети опубликовали более полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске (Беларусь).

Запись переговоров опубликовали на странице Euroradio в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, о бомбе на борту пилотам сообщил диспетчер и рекомендовал приземлиться. Экипаж самолета спросил, откуда была получена информация о взрывчатке. Диспетчер ответил, что служба безопасности аэропорта проинформировала о получении соответствующего письма.

Диспетчер: Из соображений безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас понимаем, дайте нам минутку. Откуда поступила информация о бомбе? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении электронного письма.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ryanair впервые прокомментировала вынужденную посадку самолета рейса Афины – Вильнюс в Минске после сообщения о якобы минировании. Сначала в авиакомпании "забыли" упомянуть задержание белорусского журналиста Романа Протасевича, но позже глава Ryanair обвинил власти Беларуси в "воздушном пиратстве".