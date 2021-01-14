В сети опубликовали очередные доказательства российской агрессии в Украине – фотографии оружия и техники производства России, которая использовалась на оккупированном Донбассе.

Снимки, сделанные в 2015 году, разместил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Также идентифицирован боевик на фотографии.

"Хроники" гражданской "войны". Боевик "ЛНР" с автоматом "Вал". За спиной два бронированных грузовика Урал-4320 производства российского "Завода корпусов". КамАЗ с ФВУ и кондиционером, вероятно, один из военных комплексов на подобной базе. Фото январь 2015 года", – написал Штефан.

На фотографии с российским оружием изображен участник незаконных вооруженных формирований, подконтрольных РФ Андрей Герман с Луганщины. Его данные есть в базе "Миротворца".

Вооруженный конфликт на востоке Украины Россия и подконтрольные ей боевики террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" начали сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Российские власти официально не признают вторжения в Украину, несмотря на многочисленные факты и доказательства.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что чешскому наемнику, 26-летнему Лукашу Н. из Карловых Вар, который в 2015-2016 гг. воевал на Донбассе против Украины на стороне пророссийских террористов, грозит 16 лет лишения свободы.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис подчеркнул, что чешская юстиция системно преследует граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России на востоке Украины.