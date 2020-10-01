В сеть слили новые документы по спецоперации с "вагнеровцами"

Виктория Довгань Расследования 13:47, 1.10.2020 Обновлено: 16:17, 1.10.2020

В сети обнародовали новую порцию документов, подтверждающую, что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.

Инсайдерскую информацию опубликовали на созданном 30 сентября Telegram-канале vagnerr. Примечательно, что в документах упоминается имя Дмитрия Штанько фигуранта "пленок Ермака", касающихся коррупционной схемы главы ОПУ Андрея Ермака и его брата Дениса.

Новые документы

Осведомленные источники обнародовали список террористов, которых украинские спецслужбы должны были вывезти из Минска, протокол изучения записей переговоров с боевиками, их расшифровку, а также документ, в котором объясняется суть спецоперации.

Список "вагнеровцев", которых вербовали в ходе операции.
Telegram-канал vagnerr
Протокол изучения записей переговоров с наемниками.
Telegram-канал vagnerr

"Установлено, что вербовку наемников осуществляет представитель НВФ "ЧВК "МАР" – личность с именем "Сергей Петрович". Содействие ему оказывает гражданин РФ Миляев Артем Викторович, который непосредственно ведет переговоры с наемниками и должен в дальнейшем возглавить группу во время участия в боевых действиях", – сказано в обращении временно исполняющего обязанности начальника Главного следственного отдела СБУ к полковнику юстиции Андрею Швецу.

Расшифровка разговора вербовщика с одним из "вагнеровцев".
Telegram-канал vagnerr
Документ, раскрывающий суть спецоперации в Минске .
Telegram-канал vagnerr

Кроме того, обнародовано заявление фигуранта "пленок Ермака" в СБУ по поводу якобы разглашения гостайны главой ОПУ.

"17 августа мной из открытых источников была получена информация о том, что главой ОПУ Андреем Ермаком была разглашена тайная информация в пользу иностранных государств об операции по задержанию личностей, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины", – писал Штанько, требуя привлечь Ермака к уголовной ответственности.

Заявление Дмитрия Штанько о причастности ОПУ к срыву операции.
Telegram-канал vagnerr

Однако, как следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве от 9 сентября, требования заявителя не были выполнены. Так, Штанько пожаловался на то, что СБУ не внесла сведения о криминальном правонарушении в ЕРДР. Суд встал на его сторону и потребовал от следователя спецслужбы выполнить требования.

Шевченковский районный суд встал на сторону Штанько.
Telegram-канал vagnerr
Суд потребовал от СБУ внести данные об уголовном правонарушении в ЕРДР.
Telegram-канал vagnerr

Анонимное письмо

Спустя некоторое время на Telegram-канале "Очки Баканова" обнародовали анонимное письмо, написанное якобы участниками сорванной операции с "вагнеровцами". В нем авторы раскрыли ее детали, а также признались, что последнюю порцию документов о скандале обнародовали именно они.

Схема рассадки наемников в самолете Минск – Стамбул.
Telegram-канал vagnerr

Ниже приводим полный текст письма без изменений.

Уважаемая редакция! Этот канал создан участниками той самой операции, в ходе которой в Украину должны были быть доставлены члены ЧВК Вагнера, имеющие непосредственное отношение к ряду тяжких преступлений против украинских граждан на территории так называемого ОРДЛО. Кроме того, двое из этих наемников имели отношение к уничтожению MH17 и гибели иностранных граждан.

На канале вы увидите схему рассадки пассажиров на рейс ТК284 Минск Стамбул. Обратите внимание, что для этого полета специально был изменен тип самолета. Ранее по этому маршруту летал самолет, не имеющей бронированной двери в кабину пилотов. Он был заменен на Airbus A321 с бронированными дверями.

Рейс должен был отправляться ночью, что также должно было затруднить "вагнеровцам" понимание того, куда их будут сажать. Они должны были думать, что вернулись обратно в Минск. Один из пилотов и старший стюард являлись участниками операции. Члены оперативной группы реагирования дополнительно должны были охранять кабину пилотов. Другие оперативники были рассредоточены по салону.

Любая попытка "вагнеровцев" устроить на борту какое-либо противодействие была бы пресечена. Так что не верьте бреду о том, что невозможно столько боевиков в одном самолете вывезти в Украину. На этом самолете гражданских лиц не было. Были участники операции и "вагнеровцы". И преимущество в силу некоторых обстоятельств, было на нашей стороне. К сожалению, операция, которая могла бы войти в учебники, была слита предателями на самом верху".

Детали от Бутусова: Украине помогали США и Турция

Новые подробности о деле "вагнеровцев" после слива документов обнародовал и украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, это была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции.

"Разведслужба Турции обеспечила направление в Минск самолета с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов. В обмен на помощь Турции спецслужбы Украины оказали содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, который был объявлен в розыск в Турции (11 сентября турки показали Озера в Стамбуле – он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство)", – написал Бутусов.

Журналист также уточнил, что общая координация, управление и финансирование операции осуществлялись совместно со спецслужбами США.

Возвращаясь к вопросу о причастности ОПУ к срыву вывоза наемников в Украину, Бутусов обратил внимание на то, что представители провластной фракции "Слуга народа" блокируют создание Временной следственной комиссии по громкому делу в парламенте.

"Правоохранительные органы вместо того, чтобы открыть дело о провале спецоперации, открыли дело об утечке информации о спецоперации. Видимо, ОП рассчитывает, что дело забудется, что люди утратят к нему интерес, и просто затягивают рассмотрение", – возмутился журналист.

Кроме того, его смутило, что ГБР так и не провело допрос экс-начальника ГУР МО Василия Бурбы спустя два месяца после его увольнения.

"Расследование утечки информации среди участников совещания в кабинете Зеленского не проводится. Предатели продолжают действовать в руководстве государства, а народ Украины лишили возможности узнать правду об этом деле", – резюмировал Бутусов, напомнив, что Бурбу уволили сразу после его инициативы о прохождении полиграфа всеми, кто имел отношение к несостоявшейся операции.

Напомним, что громкие разоблачения по делу "вагнеровцев" обнародовал и народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев. В частности, он показал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси наемников, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Политик отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Через некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик добавил очередные копии документов, указывающие на операцию украинских спецслужб, которую отрицают в Офисе президента.

Еще одна часть инсайдов от Арьева касается террориста Максима Кошмана, причастного к гибели генерала НГУ Сергея Кульчицкого.

Сенсационные доказательства по делу "вагнеровцев" также публиковала журналистка Янина Соколова. Речь идет о признаниях террористов Григоряна, Волгина и Савицкого в уничтожении украинских Ан-26 и Ил-76 в 2014 году.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной государственной измены руководителя ОПУ, который ежедневно только набирает обороты, и подробнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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