В сеть слили новые документы по спецоперации с "вагнеровцами"

В сети обнародовали новую порцию документов, подтверждающую, что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.

Инсайдерскую информацию опубликовали на созданном 30 сентября Telegram-канале vagnerr. Примечательно, что в документах упоминается имя Дмитрия Штанько – фигуранта "пленок Ермака", касающихся коррупционной схемы главы ОПУ Андрея Ермака и его брата Дениса.

Новые документы

Осведомленные источники обнародовали список террористов, которых украинские спецслужбы должны были вывезти из Минска, протокол изучения записей переговоров с боевиками, их расшифровку, а также документ, в котором объясняется суть спецоперации.

"Установлено, что вербовку наемников осуществляет представитель НВФ "ЧВК "МАР" – личность с именем "Сергей Петрович". Содействие ему оказывает гражданин РФ Миляев Артем Викторович, который непосредственно ведет переговоры с наемниками и должен в дальнейшем возглавить группу во время участия в боевых действиях", – сказано в обращении временно исполняющего обязанности начальника Главного следственного отдела СБУ к полковнику юстиции Андрею Швецу.

Кроме того, обнародовано заявление фигуранта "пленок Ермака" в СБУ по поводу якобы разглашения гостайны главой ОПУ.

"17 августа мной из открытых источников была получена информация о том, что главой ОПУ Андреем Ермаком была разглашена тайная информация в пользу иностранных государств об операции по задержанию личностей, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины", – писал Штанько, требуя привлечь Ермака к уголовной ответственности.

Однако, как следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве от 9 сентября, требования заявителя не были выполнены. Так, Штанько пожаловался на то, что СБУ не внесла сведения о криминальном правонарушении в ЕРДР. Суд встал на его сторону и потребовал от следователя спецслужбы выполнить требования.

Анонимное письмо

Спустя некоторое время на Telegram-канале "Очки Баканова" обнародовали анонимное письмо, написанное якобы участниками сорванной операции с "вагнеровцами". В нем авторы раскрыли ее детали, а также признались, что последнюю порцию документов о скандале обнародовали именно они.

Ниже приводим полный текст письма без изменений.

Уважаемая редакция! Этот канал создан участниками той самой операции, в ходе которой в Украину должны были быть доставлены члены ЧВК "Вагнер", имеющие непосредственное отношение к ряду тяжких преступлений против украинских граждан на территории так называемого ОРДЛО. Кроме того, двое из этих наемников имели отношение к уничтожению MH17 и гибели иностранных граждан.

На канале вы увидите схему рассадки пассажиров на рейс ТК284 Минск – Стамбул. Обратите внимание, что для этого полета специально был изменен тип самолета. Ранее по этому маршруту летал самолет, не имеющей бронированной двери в кабину пилотов. Он был заменен на Airbus A321, с бронированными дверями.

Рейс должен был отправляться ночью, что также должно было затруднить "вагнеровцам" понимание того, куда их будут сажать. Они должны были думать, что вернулись обратно в Минск. Один из пилотов и старший стюард являлись участниками операции. Члены оперативной группы реагирования дополнительно должны были охранять кабину пилотов. Другие оперативники были рассредоточены по салону.

Любая попытка "вагнеровцев" устроить на борту какое-либо противодействие была бы пресечена. Так что не верьте бреду о том, что невозможно столько боевиков в одном самолете вывезти в Украину. На этом самолете гражданских лиц не было. Были участники операции и "вагнеровцы". И преимущество в силу некоторых обстоятельств, было на нашей стороне. К сожалению, операция, которая могла бы войти в учебники, была слита предателями на самом верху".

Напомним, что громкие разоблачения по делу "вагнеровцев" обнародовал и народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев. В частности, он показал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси наемников, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Политик отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Через некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик добавил очередные копии документов, указывающие на операцию украинских спецслужб, которую отрицают в Офисе президента.

Еще одна часть инсайдов от Арьева касается террориста Максима Кошмана, причастного к гибели генерала НГУ Сергея Кульчицкого.

Сенсационные доказательства по делу "вагнеровцев" также публиковала журналистка Янина Соколова. Речь идет о признаниях террористов Григоряна, Волгина и Савицкого в уничтожении украинских Ан-26 и Ил-76 в 2014 году.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной государственной измены руководителя ОПУ, который ежедневно только набирает обороты, и подробнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL: