В сеть слили новые документы по спецоперации с "вагнеровцами"
Стало известно имя российского помощника вербовщика наемников
Обнародована схема рассадки террористов в самолете Минск – Стамбул
Секретные данные якобы обнародовали сами сотрудники спецслужб
В сети обнародовали новую порцию документов, подтверждающую, что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.
Инсайдерскую информацию опубликовали на созданном 30 сентября Telegram-канале vagnerr. Примечательно, что в документах упоминается имя Дмитрия Штанько – фигуранта "пленок Ермака", касающихся коррупционной схемы главы ОПУ Андрея Ермака и его брата Дениса.
Новые документы
Осведомленные источники обнародовали список террористов, которых украинские спецслужбы должны были вывезти из Минска, протокол изучения записей переговоров с боевиками, их расшифровку, а также документ, в котором объясняется суть спецоперации.
"Установлено, что вербовку наемников осуществляет представитель НВФ "ЧВК "МАР" – личность с именем "Сергей Петрович". Содействие ему оказывает гражданин РФ Миляев Артем Викторович, который непосредственно ведет переговоры с наемниками и должен в дальнейшем возглавить группу во время участия в боевых действиях", – сказано в обращении временно исполняющего обязанности начальника Главного следственного отдела СБУ к полковнику юстиции Андрею Швецу.
Кроме того, обнародовано заявление фигуранта "пленок Ермака" в СБУ по поводу якобы разглашения гостайны главой ОПУ.
"17 августа мной из открытых источников была получена информация о том, что главой ОПУ Андреем Ермаком была разглашена тайная информация в пользу иностранных государств об операции по задержанию личностей, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины", – писал Штанько, требуя привлечь Ермака к уголовной ответственности.
Однако, как следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве от 9 сентября, требования заявителя не были выполнены. Так, Штанько пожаловался на то, что СБУ не внесла сведения о криминальном правонарушении в ЕРДР. Суд встал на его сторону и потребовал от следователя спецслужбы выполнить требования.
Анонимное письмо
Спустя некоторое время на Telegram-канале "Очки Баканова" обнародовали анонимное письмо, написанное якобы участниками сорванной операции с "вагнеровцами". В нем авторы раскрыли ее детали, а также признались, что последнюю порцию документов о скандале обнародовали именно они.
Ниже приводим полный текст письма без изменений.
Уважаемая редакция! Этот канал создан участниками той самой операции, в ходе которой в Украину должны были быть доставлены члены ЧВК "Вагнер", имеющие непосредственное отношение к ряду тяжких преступлений против украинских граждан на территории так называемого ОРДЛО. Кроме того, двое из этих наемников имели отношение к уничтожению MH17 и гибели иностранных граждан.
На канале вы увидите схему рассадки пассажиров на рейс ТК284 Минск – Стамбул. Обратите внимание, что для этого полета специально был изменен тип самолета. Ранее по этому маршруту летал самолет, не имеющей бронированной двери в кабину пилотов. Он был заменен на Airbus A321, с бронированными дверями.
Рейс должен был отправляться ночью, что также должно было затруднить "вагнеровцам" понимание того, куда их будут сажать. Они должны были думать, что вернулись обратно в Минск. Один из пилотов и старший стюард являлись участниками операции. Члены оперативной группы реагирования дополнительно должны были охранять кабину пилотов. Другие оперативники были рассредоточены по салону.
Любая попытка "вагнеровцев" устроить на борту какое-либо противодействие была бы пресечена. Так что не верьте бреду о том, что невозможно столько боевиков в одном самолете вывезти в Украину. На этом самолете гражданских лиц не было. Были участники операции и "вагнеровцы". И преимущество в силу некоторых обстоятельств, было на нашей стороне. К сожалению, операция, которая могла бы войти в учебники, была слита предателями на самом верху".
Напомним, что громкие разоблачения по делу "вагнеровцев" обнародовал и народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев. В частности, он показал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси наемников, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.
Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Политик отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.
Через некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик добавил очередные копии документов, указывающие на операцию украинских спецслужб, которую отрицают в Офисе президента.
Еще одна часть инсайдов от Арьева касается террориста Максима Кошмана, причастного к гибели генерала НГУ Сергея Кульчицкого.
Сенсационные доказательства по делу "вагнеровцев" также публиковала журналистка Янина Соколова. Речь идет о признаниях террористов Григоряна, Волгина и Савицкого в уничтожении украинских Ан-26 и Ил-76 в 2014 году.
О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной государственной измены руководителя ОПУ, который ежедневно только набирает обороты, и подробнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов настаивал, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси Ермак якобы сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ПВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ПВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.