В сеть слили новые документы по спецоперации с "вагнеровцами"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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  • Стало известно имя российского помощника вербовщика наемников

  • Обнародована схема рассадки террористов в самолете Минск – Стамбул

  • Секретные данные якобы обнародовали сами сотрудники спецслужб

Обнародованы новые документы о причастности ОПУ к срыву операции с вагнеровцами

В сети обнародовали новую порцию документов, подтверждающую, что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.

Инсайдерскую информацию опубликовали на созданном 30 сентября Telegram-канале vagnerr. Примечательно, что в документах упоминается имя Дмитрия Штанько фигуранта "пленок Ермака", касающихся коррупционной схемы главы ОПУ Андрея Ермака и его брата Дениса.

Новые документы

Осведомленные источники обнародовали список террористов, которых украинские спецслужбы должны были вывезти из Минска, протокол изучения записей переговоров с боевиками, их расшифровку, а также документ, в котором объясняется суть спецоперации.

Список "вагнеровцев", которых вербовали в ходе операции.
Протокол изучения записей переговоров с наемниками.

"Установлено, что вербовку наемников осуществляет представитель НВФ "ЧВК "МАР" – личность с именем "Сергей Петрович". Содействие ему оказывает гражданин РФ Миляев Артем Викторович, который непосредственно ведет переговоры с наемниками и должен в дальнейшем возглавить группу во время участия в боевых действиях", – сказано в обращении временно исполняющего обязанности начальника Главного следственного отдела СБУ к полковнику юстиции Андрею Швецу.

Расшифровка разговора вербовщика с одним из "вагнеровцев".
Документ, раскрывающий суть спецоперации в Минске .

Кроме того, обнародовано заявление фигуранта "пленок Ермака" в СБУ по поводу якобы разглашения гостайны главой ОПУ.

"17 августа мной из открытых источников была получена информация о том, что главой ОПУ Андреем Ермаком была разглашена тайная информация в пользу иностранных государств об операции по задержанию личностей, которые принимали участие в войне на Донбассе против Украины", – писал Штанько, требуя привлечь Ермака к уголовной ответственности.

Заявление Дмитрия Штанько о причастности ОПУ к срыву операции.

Однако, как следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве от 9 сентября, требования заявителя не были выполнены. Так, Штанько пожаловался на то, что СБУ не внесла сведения о криминальном правонарушении в ЕРДР. Суд встал на его сторону и потребовал от следователя спецслужбы выполнить требования.

Шевченковский районный суд встал на сторону Штанько.
Суд потребовал от СБУ внести данные об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Анонимное письмо

Спустя некоторое время на Telegram-канале "Очки Баканова" обнародовали анонимное письмо, написанное якобы участниками сорванной операции с "вагнеровцами". В нем авторы раскрыли ее детали, а также признались, что последнюю порцию документов о скандале обнародовали именно они.

Схема рассадки наемников в самолете Минск – Стамбул.

Ниже приводим полный текст письма без изменений.

Уважаемая редакция! Этот канал создан участниками той самой операции, в ходе которой в Украину должны были быть доставлены члены ЧВК "Вагнер", имеющие непосредственное отношение к ряду тяжких преступлений против украинских граждан на территории так называемого ОРДЛО. Кроме того, двое из этих наемников имели отношение к уничтожению MH17 и гибели иностранных граждан.

На канале вы увидите схему рассадки пассажиров на рейс ТК284 Минск Стамбул. Обратите внимание, что для этого полета специально был изменен тип самолета. Ранее по этому маршруту летал самолет, не имеющей бронированной двери в кабину пилотов. Он был заменен на Airbus A321, с бронированными дверями.

Рейс должен был отправляться ночью, что также должно было затруднить "вагнеровцам" понимание того, куда их будут сажать. Они должны были думать, что вернулись обратно в Минск. Один из пилотов и старший стюард являлись участниками операции. Члены оперативной группы реагирования дополнительно должны были охранять кабину пилотов. Другие оперативники были рассредоточены по салону.

Любая попытка "вагнеровцев" устроить на борту какое-либо противодействие была бы пресечена. Так что не верьте бреду о том, что невозможно столько боевиков в одном самолете вывезти в Украину. На этом самолете гражданских лиц не было. Были участники операции и "вагнеровцы". И преимущество в силу некоторых обстоятельств, было на нашей стороне. К сожалению, операция, которая могла бы войти в учебники, была слита предателями на самом верху".

Письмо о скандале с вагнеровцами

Напомним, что громкие разоблачения по делу "вагнеровцев" обнародовал и народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев. В частности, он показал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси наемников, а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Политик отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Через некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик добавил очередные копии документов, указывающие на операцию украинских спецслужб, которую отрицают в Офисе президента.

Еще одна часть инсайдов от Арьева касается террориста Максима Кошмана, причастного к гибели генерала НГУ Сергея Кульчицкого.

Сенсационные доказательства по делу "вагнеровцев" также публиковала журналистка Янина Соколова. Речь идет о признаниях террористов Григоряна, Волгина и Савицкого в уничтожении украинских Ан-26 и Ил-76 в 2014 году.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной государственной измены руководителя ОПУ, который ежедневно только набирает обороты, и подробнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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