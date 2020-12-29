В Сербию из Украины пытались вывезти тысячи антикварных изделий в машине с паркетом

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
5,5 т.
Сербские таможенники задержали контрабанду из Украины

Сербские таможенники обнаружили более 2 тысяч антикварных предметов у дальнобойщика, который перевозил из Украины паркет.

Об этом сообщило Таможенное бюро Сербии. Инцидент произошел 29 декабря на пограничном переходе Сербская Црня.

Грузовиком с румынскими номерами управлял 46-летний гражданин Сербии.

На вопрос таможенников о дополнительном грузе мужчина сообщил только о двух упаковках конфет.

Во время детального осмотра автомобиля было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены незаявленным антиквариатом различных периодов: бронзового века, византийского периода, средневековья, а также предметами древних славян и кельтов.

Таможенники насчитали в общей сложности 2113 предметов, среди которых наиболее многочисленными были подвески, кольца, различные инструменты.

Среди древнего оружия было много наконечников для стрел и копий, топоры и даже несколько булав.

Из предметов повседневного обихода в коллекции было несколько ложек, игл, ножей, ключей, шпор, пряжек для ремней, пуговиц и монет.

Все изъятые предметы были переданы на экспертизу, чтобы установить возможную стоимость контрабандной коллекции.

Водитель сообщил правоохранителям, что не имеет никакого отношения к антикварным находкам, поскольку просто согласился перевезти груз из Украины в Сербию за небольшую плату. По прибытию на место с ним якобы должны были связаться.

Обнаружено более 2 тысяч антикварных предметов
Предметы старины разных веков
Наиболее многочисленными были подвески, кольца, различные инструменты
Древнее оружие
Предметы древнего быта

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку, изготовленную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1687 году. Кроме музыкального инструмента у контрабандиста обнаружили шесть старинных монет, одна из которых датирована 1780 годом.

Сербияконтрабанда