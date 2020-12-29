В Сербию из Украины пытались вывезти тысячи антикварных изделий в машине с паркетом
Сербские таможенники обнаружили более 2 тысяч антикварных предметов у дальнобойщика, который перевозил из Украины паркет.
Об этом сообщило Таможенное бюро Сербии. Инцидент произошел 29 декабря на пограничном переходе Сербская Црня.
Грузовиком с румынскими номерами управлял 46-летний гражданин Сербии.
На вопрос таможенников о дополнительном грузе мужчина сообщил только о двух упаковках конфет.
Во время детального осмотра автомобиля было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены незаявленным антиквариатом различных периодов: бронзового века, византийского периода, средневековья, а также предметами древних славян и кельтов.
Таможенники насчитали в общей сложности 2113 предметов, среди которых наиболее многочисленными были подвески, кольца, различные инструменты.
Среди древнего оружия было много наконечников для стрел и копий, топоры и даже несколько булав.
Из предметов повседневного обихода в коллекции было несколько ложек, игл, ножей, ключей, шпор, пряжек для ремней, пуговиц и монет.
Все изъятые предметы были переданы на экспертизу, чтобы установить возможную стоимость контрабандной коллекции.
Водитель сообщил правоохранителям, что не имеет никакого отношения к антикварным находкам, поскольку просто согласился перевезти груз из Украины в Сербию за небольшую плату. По прибытию на место с ним якобы должны были связаться.
Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку, изготовленную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1687 году. Кроме музыкального инструмента у контрабандиста обнаружили шесть старинных монет, одна из которых датирована 1780 годом.