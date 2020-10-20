На дорогах Украины за месяц погиб 341 человек: самые резонансные ДТП

Согласно официальной статистике Патрульной полиции Украины в сентябре количество ДТП, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 14,8%. В результате аварий 341 человек погиб, еще 3 086 были травмированы.

OBOZREVATEL собрал подборку из трех самых громких ДТП первого месяца осени.

Заснул за рулем: пятеро погибших и 20 раненых

Вблизи села Иванков Бориспольского района Киевской области 11 сентября произошла масштабная авария с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.

Предварительно полицейские установили, что водитель грузовика DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedes-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

В результате ДТП, четверо человек погибли на месте, а еще один, водитель маршрутного автобуса, скончался в больнице. Кроме того, еще 20 человек были госпитализированы. Позднее стало известно, что причиной масштабной аварии вероятно стало то, что водитель грузовика Mercedes заснул за рулем.

Трое погибших из-за пешехода-нарушителя

В Киеве 15 сентября грубое нарушение правил дорожного движения стало причиной гибели трех людей в страшной аварии на проспекте Любомира Гузара.

Как установили правоохранители, мужчина 1965 года рождения перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса мотоцикла Yamaha, который двигался в направлении Кольцевой дороги. В результате ДТП пешеход и пассажир двухколесного транспорта погибли на месте, а водитель Yamaha скончался в машине скорой помощи.

По словам свидетелей, одному из участников ДТП оторвало ногу, и неравнодушные прохожие пытались спасти ему жизнь, перевязав рану.

Дал покататься 15-летнему: трое погибли

В Пологовском районе Запорожской области несовершеннолетний за рулем стал причиной гибели трех человек.

Было установлено, что 28 сентября, 15-летний водитель Chery двигаясь по улицам районного центра не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на обочину и перевернулся.

В следствие ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров – 15 и 30 лет, а 39-летний владелец Chery скончался в автомобиле скорой помощи. Кроме того, с тяжелыми травмами были госпитализированы водитель и его пассажир-сверстник. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, несовершеннолетний просто попросил покататься у владельца автотранспорта.