В семье убитого в Покрове 8-летнего мальчика уже были случаи странных насильственных смертей

В семье 8-летнего Ибрагима Оглы, убитого в начале июня в Покрове Днепропетровской области, уже были случаи насильственных смертей при загадочных обстоятельствах. В частности, был убит родной брат мамы мальчика Зины.

Как пишет ТСН, около восьми лет назад тело 23-летнего Арсена также обнаружили в коллекторе в этом же районе города. Об этом рассказала журналистам близкая знакомая семьи Оксана.

По ее словам, убийство дяди Ибрагима, вероятно, произошло в районе 9-этажного дома, расположенного вблизи от заброшенного магазина, где теперь задушили мальчика.

"Труп лежал на балконе где-то три дня. Затем якобы убийцы сбросили его в канализационный колодец... Нашли тело, когда начали проверять коллекторы", – вспомнила Оксана.

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Она добавила, что парня убили ровесники. Позднее их нашли и осудили, инкриминировав не только убийство, но и "глумление над трупом".

Другая жительница Покрова Ирина Мануйленко рассказала, что полтора года назад в этом же районе нашли труп женщины, связанной по рукам и ногам. Она якобы любила выпивать с семьей Оглы.

По ее словам, эта женщина исчезла, но ее никто не искал, а тело обнаружили случайно в коллекторе в состоянии мумии.

Кроме убитого Арсена, у Зины есть еще один брат и три сестры. Местные говорят, что ранее между ними часто возникали конфликты и сестры "таскали друг друга за волосы". Но относительно мальчика такого не было, Зина могла разве что "дать по попе".

Со стороны соцслужб к женщине также вопросов не было, семья никогда не находилась на учете как неблагополучная.

Информации об отце Ибрагима нет. Его не видели ни в течение жизни мальчика, ни на его похоронах.

В последнее время Зина жила с сожителем Павлом. Однако в день исчезновения сына она якобы отдыхала с двумя другими мужчинами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о том, что 8-летний Ибрагим Оглы исчез, узнали 6 июня, хотя на самом деле он вышел из дома и не вернулся за 4 дня до этого. Почему мать так долго тянула с обращением в полицию, пока неизвестно.

8 июня немецкая овчарка Бильт взяла след и привела к канализационному коллектору, где полицейские обнаружили тело ребенка со следами удушения. Оно было засыпано слоем мусора.

Правоохранители обыскали это место чуть ли не в последнюю очередь, потому что мама мальчика заверила копов, что проверила уже и заброшенный дом рядом, и сам коллектор.

10 июня задержали предполагаемого убийцу мальчика. Им оказался 33-летний ухажер матери. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.