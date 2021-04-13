В СБУ заявили, что против топ-10 контрабандистов открыты уголовные дела

Относительно всех представителей топ-10 контрабандистов, ранее попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), были открыты уголовные производства.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Эти дела расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами.

Отмечается, что именно материалы СБУ стали основой для решения СНБО о введении ограничений. Такие меры были использованы для того, чтобы обезвредить угрозы национальной безопасности.

"О деталях дел мы сообщим сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию", – отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины системно работает над защитой национальных интересов Украины, в частности речь идет и об экономической безопасности. При этом сотрудники всегда действуют только в рамках правового поля, опираясь на конкретные факты и доказательства.

Напомним, предприниматель из топ-10 контрабандистов Орест Фирманюк в прямом эфире ответил на обвинения СНБО и рассказал о судьбе своего бизнеса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 апреля СНБО ввел санкции против 10 физических лиц. По словам президента Украины Владимира Зеленского, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества.

3 апреля глава государства активировал решение СНБО о санкциях против "десятки крупнейших контрабандистов". Кроме того, оно касалось 79 компаний.