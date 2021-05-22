СБУ начала изучать пленки разговоров Медведчука с окружением Путина

Эксперты изучают записи, в которых якобы фигурирует нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Речь идет о материалах, обнародованных журналистами Bihus.Info.

Об этом в эфире телеканала "Дом" 22 мая рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что на брифинге глава спецслужбы и генпрокурор обнародовали те данные, которые можно разглашать.

"На брифинге, который проводил глава Службы безопасности Украины (Иван Баканов) и генеральный прокурор (Ирина Венедиктова), была озвучена только часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать", – сообщил представитель спецслужбы.

По словам Дехтяренко, есть и другие факты, которые сейчас расследуются. Однако предавать их огласке пока нельзя.

"Учитывая то, что следственные действия до сих пор продолжаются, по другим фактам мы пока что в публичную плоскость выходить не можем", – пояснил спикер СБУ.

Ранее журналисты Bihus.Info опубликовали расследование с десятками аудиозаписей. На них якобы фигурирует Медведчук и политическое окружение российского президента Владимира Путина. Записи охватывают период с 2014 по 2018 годы.

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