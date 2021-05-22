СБУ начала изучать пленки разговоров Медведчука с окружением Путина
Эксперты изучают записи, в которых якобы фигурирует нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Речь идет о материалах, обнародованных журналистами Bihus.Info.
Об этом в эфире телеканала "Дом" 22 мая рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что на брифинге глава спецслужбы и генпрокурор обнародовали те данные, которые можно разглашать.
"На брифинге, который проводил глава Службы безопасности Украины (Иван Баканов) и генеральный прокурор (Ирина Венедиктова), была озвучена только часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать", – сообщил представитель спецслужбы.
По словам Дехтяренко, есть и другие факты, которые сейчас расследуются. Однако предавать их огласке пока нельзя.
"Учитывая то, что следственные действия до сих пор продолжаются, по другим фактам мы пока что в публичную плоскость выходить не можем", – пояснил спикер СБУ.
Ранее журналисты Bihus.Info опубликовали расследование с десятками аудиозаписей. На них якобы фигурирует Медведчук и политическое окружение российского президента Владимира Путина. Записи охватывают период с 2014 по 2018 годы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.
Стало известно, что подозрения ему и Козаку касаются государственной измены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
В тот день народный депутат заявил, что он находится на территории Украины и собирается "участвовать в законных следственных действиях".
12 мая он побывал в Офисе генпрокурора и получил подозрение в государственной измене.
13 мая нардепа отправили под круглосуточный домашний арест.
21 мая апелляционный суд оставил в силе меру пресечения политику.