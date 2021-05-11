В СБУ рассказали о местонахождении Медведчука и Козака: подозрения им лично не вручили

В Службе безопасности Украины рассказали о местонахождении народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака. Первый – в Украине, а второй – в России.

Об это на брифинге 11 мая заявил глава СБУ Иван Баканов. Он также уточнил, что по месту работы и проживания фигурантов были направлены подозрения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Козак находится в России. Возможно, выехал с ее территории на отдых, но, по нашей информации, он не планирует возвращаться в Украину. Медведчук находится в Украине. Точное местонахождение устанавливается", – сказал руководитель спецслужбы.

Баканов также добавил, что подозрения, в частности, были направлены в Верховную Раду.

Отметим, что Медведчука и Козака подозревают в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку. По ее словам, у следствия достаточно оснований для этого. Также правоохранители провели обыски у Медведчука.

Позднее Венедиктова и Баканов провели брифинг, на котором рассказали подробнее о расследовании.