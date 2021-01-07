В СБУ раскрыли материалы о репрессиях СССР за рождественские вертепы. Фото

Если сейчас украинцы могут свободно праздновать Рождество, то ранее советская власть препятствовала этому и даже развернула целую карательную операцию против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба СБУ. Так, одна из таких операций, которую назвали "Блок", началась в начале 1972 года.

Тогда КГБ провел обыски и задержания в Киеве и Львове. Задержали, в частности, Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Евгения Сверстюка, внука Ивана Франко Зиновия, Ивана Светличного и других.

"Репрессии продолжались и позже. В начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины Щербицкого было направлено секретный донос о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок".

Советская власть применила уже отточенные методы давления – прослушивание телефонных разговоров, слежка, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. Однако несмотря на это многие люди все равно сохраняли верность традициям", – отметили в Службе безопасности.

Как писал OBOZREVATEL, 7 января христиане восточного обряда во всем мире празднуют Рождество Христово – одно из важнейших торжеств в православии.

Как поздравить близких со светлым праздником Рождества, читайте по ссылке.