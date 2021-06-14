В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший, много пострадавших. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший, много пострадавших. Фото

В понедельник, 14 июня, в Румынии разбился микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший туристов из Украины. В результате ДТП один человек погиб, 16 травмированы.

Авария произошла на румыно-венгерском контрольно-пропускном пункте Чанадпалота – Недлак. Об этом сообщает Mukachevo.net (посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что транспортное средство направлялось в Венгрию. Оно врезалось в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне.

Микроавтобус с украинцами попал в аварию
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Пострадавших украинцев доставили в больницу в Араде. Румынские правоохранители подчеркнули, что среди них три человека находились в очень тяжелом состоянии.

ДТП произошло на румыно-венгерском КПП

Движение на границе в результате аварии было перекрыто.

В аварии один человек погиб
Пострадавших украинцев доставили в больницу города Арад

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