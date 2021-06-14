В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший, много пострадавших. Фото
В понедельник, 14 июня, в Румынии разбился микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший туристов из Украины. В результате ДТП один человек погиб, 16 травмированы.
Авария произошла на румыно-венгерском контрольно-пропускном пункте Чанадпалота – Недлак. Об этом сообщает Mukachevo.net (посмотреть фото, доскрольте новость до конца).
Отмечается, что транспортное средство направлялось в Венгрию. Оно врезалось в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне.
Пострадавших украинцев доставили в больницу в Араде. Румынские правоохранители подчеркнули, что среди них три человека находились в очень тяжелом состоянии.
Движение на границе в результате аварии было перекрыто.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Польше 6 марта вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.
Еще один пассажирский автобус с десятью украинцами 21 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве на юге Польши вблизи Кашице. В результате трагедии погиб один из водителей – 23-летний мужчина, пять человек получили травмы.