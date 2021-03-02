В Ровно 11-летняя девочка наглоталась таблеток и попала в реанимацию

В Ривне 11-летняя девочка выпила 40 таблеток "Парацетамола" и попала с отравлением в реанимационное отделение больницы.

Инцидент произошел еще 27 февраля, о нем медики скорой сообщили правоохранителям на следующий день, когда оказывали помощь маленькой пациентке. Об этом сообщает полиция Ривненщины в официальном Telegram-канале.

Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка ребенка стали недоразумения на бытовой почве. Хотя в семье девочки конфликтов не возникало.

Также отмечается, что ни в каких группах в соцсетях 11-летняя ривнянка не участвовала.

"Ребенок находится в реанимации. По словам медиков, угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по факту медикаментозного отравления девочки начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 120 УК (Доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего). Сейчас идет тщательная проверка события.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 февраля в Боярке Киевской области две семиклассницы наглотались таблеток, в результате чего одна умерла, а одна попала в больницу.