В Ровно 11-летняя девочка наглоталась таблеток и попала в реанимацию
В Ривне 11-летняя девочка выпила 40 таблеток "Парацетамола" и попала с отравлением в реанимационное отделение больницы.
Инцидент произошел еще 27 февраля, о нем медики скорой сообщили правоохранителям на следующий день, когда оказывали помощь маленькой пациентке. Об этом сообщает полиция Ривненщины в официальном Telegram-канале.
Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка ребенка стали недоразумения на бытовой почве. Хотя в семье девочки конфликтов не возникало.
Также отмечается, что ни в каких группах в соцсетях 11-летняя ривнянка не участвовала.
"Ребенок находится в реанимации. По словам медиков, угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что по факту медикаментозного отравления девочки начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 120 УК (Доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего). Сейчас идет тщательная проверка события.
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