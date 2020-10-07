В Ривне избили судью: стали известны подробности

В Ривне двое неизвестных напали на судью, избили его и брызнули в лицо газовым баллончиком.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, мужчина работает в городском суде.

В прокуратуре рассказали, что злоумышленники в момент нападения были в балаклавах, затем они исчезли в неизвестном направлении. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший отпущен домой. На месте происшествия был найден газовый баллончик.

Информированный источник рассказал OBOZREVATEL, что нападение произошло около 22:30.

"45-летний мужчина находился рядом со своим домом, когда на него напали двое неизвестных. Основной версией считается профессиональная деятельность судьи, но при этом не исключается бытовой конфликт", – уточнил он.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 377 (Умышленное причинение судье легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины.

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