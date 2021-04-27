В России высказались в ответ на обвинения в "дымовой завесе" с перемещением войск

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, а никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может.

Он добавил, что Россия и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным для обеспечения безопасности своих границ, пишет "Интерфакс Украина".

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", – сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что подобные предупреждения в России не приемлют и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности границ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал "дымовой завесой" отвод российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, и их возвращение в пункты постоянной дислокации.